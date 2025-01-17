Торжественной встречей в великолукском драмтеатре завершилось празднование 82-й годовщины освобождения Великих Лук

23:48, 17 января 2025, ПАИ

Торжественной встречей в Великолукском драматическом театре завершилось празднование дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие посетили ветераны войны и труда, почётные граждане, руководители администрации, депутаты, руководители предприятий и организаций, представители общественности и гости, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Праздничную встречу открыл глава Великих Лук Николай Козловский, который поздравил присутствующих с 82-й годовщиной освобождения города, подчеркнув важность памяти о подвиге предков и достойного звания наследников Победы.

«Дата 17 января 1943 года – героическая и знаменательная для всех жителей города воинской славы Великие Луки. В годы войны город стал местом ожесточённых боёв, а военные операции вошли в историю как символ стойкости и воинской доблести защитников. За стойкость и самоотверженность защитников в 1983 году Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны первой степени, а в 2008 году – званием «Город воинской славы». Благодаря подвигу предков и успехам современных поколений Великие Луки сегодня индустриальный, стабильно развивающийся город с хорошими объёмами производства, высокими темпами благоустройства и строительства, с современными образовательной, спортивной и культурной сферами. Совместно с руководством города жители реализуют федеральные и региональные программы, что приносит положительные результаты: производственные предприятия успешно работают, экономика города растёт», – сказал Николай Козловский.

Ранее сообщалось, что торжественные митинги прошли в Великих Луках в честь 82-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.