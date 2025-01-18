Одна женщина погибла, вторую госпитализировали: в Петербурге спасатели достали из реки автомобиль
В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России достали из реки автомобиль, который рухнул в воду у дома № 72 на набережной Обводного канала сегодня, 18 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Водолазы МЧС России и городской поисково-спасательной службы вытащили на берег женщину. Она госпитализирована. К сожалению, вторая женщина погибла», – рассказали в пресс-службе.
Автомобиль из реки вытаскивали с помощью автокрана и спецсредств.
Отметим, что это третий автомобиль, который рухнул в воду в России за сегодня. Ещё две машины ранее съехали в воду в Москве и Санкт-Петербурге.
Одна женщина погибла, вторую госпитализировали: в Петербурге спасатели достали из реки автомобиль
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