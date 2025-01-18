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Происшествия

Второй автомобиль за день рухнул в воду в Петербурге

Ещё один автомобиль рухнул в воду в Санкт-Петербурге сегодня, 18 января. Происшествие случилось у дома № 72 на набережной Обводного канала.

По предварительным данным, которые приводит 78.ru, в Mercedes-Benz врезался внедорожник. Девушка-водитель Mercedes после этого перепутала педали, нажала газ, в результате машина пробила ограждение, рухнула в воду и утонула.

На месте происшествия работают спасатели. Они погружаются в воду для поиска пострадавших.

Ранее сообщалось, что сегодня другой автомобиль с тремя пассажирами пробил ограждение и слетел в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Из-за чего это произошло, читайте здесь.

Кроме того, сегодня ещё один автомобиль съехал в реку в Москве.

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