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Общество

Переключение электроснабжения осуществляют в населённых пунктах Псковского района

Переключения питания деревень с резервных схем электроснабжения на нормальный режим работы осуществляют в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Натальи Фёдоровой, это нужно для восстановления обычного функционирования сети.

Глава района подчеркнула, что сделать это под напряжением невозможно, поэтому она просит отнестись с пониманием к кратковременным перерывам в электроснабжении, которые могут произойти в ближайшее время, и убедительно призывает отключить от сети наиболее чувствительную к отключениям бытовую технику.

Напомним, что снежный циклон «Чарли» на днях обрушился на Псковскую область. Над восстановлением линий электропередачи работали не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.

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