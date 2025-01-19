Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка», скрывался с места ДТП
Нетрезвый водитель, протаранивший забор кафе «Берёзка» в Пскове, скрывался с места ДТП, передаёт телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель Skoda перед тем, как угодить в забор псковского кафе, устроил ДТП на перекрёстке улиц Коммунальной и Рокоссовского, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.
Ранее стало известно, что виновник нескольких происшествий на дороге ранее уже привлекался за пьяное вождение.
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