Хореографическую зарисовку «Танцуем скобаря» представят псковичам на концерте группы «Отава Ё»

23:53, 20 января 2025, ПАИ

Псковский театра танца «Русские узоры» выступит на рождественском концерте группы «Отава Ё», который пройдёт на площадке Дома офицеров 23 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Русские узоры» представят хореографическую зарисовку «Танцуем скобаря» под живое исполнение композиции «Сумецкая» группы «Отава Ё».

Ранее сообщалось, что «Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества».