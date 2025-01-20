Хореографическую зарисовку «Танцуем скобаря» представят псковичам на концерте группы «Отава Ё»
Псковский театра танца «Русские узоры» выступит на рождественском концерте группы «Отава Ё», который пройдёт на площадке Дома офицеров 23 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Русские узоры» представят хореографическую зарисовку «Танцуем скобаря» под живое исполнение композиции «Сумецкая» группы «Отава Ё».
Ранее сообщалось, что «Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
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