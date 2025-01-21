Семья соотечественников переехала из Финляндии в Псковскую область

11:56, 21 января 2025, ПАИ

Семья Марины Савичене переехала из Финляндии в Псковскую область, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Причин очень много, и они все разные. Но первая – это дети. То, что касается их воспитания. [В Финляндии. – Прим. ред.] ЛГБТ*, недружественные отношения, русофобия в школе», – отметила Марина Савичене.

Семье из Финляндии предложили обустроиться в Великих Луках. На заводе электротехнического оборудования им предложили работу: Марину готовы устроить в столовую, а её мужа Гедеминаса – слесарем по ремонту. Также предприятие готово выделить и служебное жильё.

Такое решение вопросов стало возможным благодаря действующей в регионе программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

«Мы будем сопровождать каждую семью, которая приезжает к нам на территорию региона. Но не только сопровождать. Наша работа начинается задолго до приезда семьи на территорию России. Помогаем, подсказываем, оказываем помощь. Потому что семье, которая приезжает, конечно необходима поддержка. Они должны понимать, что они приезжают домой и их здесь ждут», – отметила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

Позитивный опыт по адаптации соотечественников после переезда имеется и в Невельском округе. Здесь в деревнях Рожново и Кубок уже живут порядка десяти семей переселенцев. Курирует их Евгения Леонтович, которая вернулась в родные края в 2019 году из Канады.

«Я обратилась к региональному правительству, и мы начали вместе работать. Они нам помогают. Я очень благодарна за помощь в расчистке дорог, решении вопросов с электричеством, землёй и участками», – отметила она.

Ранее соотечественникам рассказали, как им оформить сим-карту в Псковской области. Кроме того, отмечалось, что 539 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа в 2024 году.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.