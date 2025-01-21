Около ста километров региональных дорог отремонтируют в Псковской области в 2025 году

18:59, 21 января 2025, ПАИ

Около ста километров региональных дорог отремонтируют в Псковской области в 2025 году, доложил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В этом году завершится несколько продолжающихся дорожных проектов, а также будет отремонтировано около ста километров региональных дорог и восемь мостов, сообщил руководитель профильного комитета. А учитывая значительное финансирование, предусмотренное на 2026 год, Станислав Стармолотов отметил, что планируется заранее провести конкурсные процедуры в этом году.

«Важно, чтобы контракты этого года были отыграны к началу сезона, чтобы подрядчики выходили на объекты, не теряя времени», – подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что более 26 млрд рублей на ремонт дорог в Псковской области направили благодаря национальному проекту БКД. Только за 2024 год в Псковской области отремонтировали более 200 километров региональных дорог.