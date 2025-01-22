Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Заметнее всего по итогам 2024 года в России подорожали слабительное и картофель

Заметнее всего по итогам 2024 года подорожало слабительное средство бисакодил. Цена выросла больше чем в два раза. Но если смотреть на товары и услуги, чья доля в расходах россиян превышает хотя бы 0,1%, то лидером подорожания стал картофель. Цена выросла почти на 92% к уровню цен декабря 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на Росстат..

Также среди самых подорожавших продуктов оказалось сливочное масло. Средняя цена за килограмм масла достигла почти 1,2 тысячи рублей. При этом цены выросли на 36,2% к декабрю 2023 года.

Потребительские цены в целом в 2024 году выросли на 9,52%. Инфляция в итоге не достигла двузначного показателя, хотя некоторые эксперты давали такие прогнозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 января 2025

Почти 100% импортной молочной продукции в РФ поставляют из Белоруссии
22 января 2025

Ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
21 января 2025

Директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко стала гостьей программы «Оглавление». Главное
21 января 2025

Как жёсткие денежно-кредитные условия повлияли на псковских аграриев, рассказала эксперт
21 января 2025

Эксперт дала советы псковичам, которым сложно платить кредиты
21 января 2025

Директор Псковского Россельхозбанка дала прогноз по изменению ключевой ставки
21 января 2025

Ставки по потребительским кредитам могут вырасти до 50%
21 января 2025

Эксперт объяснила рекордный рост прибыли российских банков в 2024 году

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...