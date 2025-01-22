Заметнее всего по итогам 2024 года в России подорожали слабительное и картофель

10:07, 22 января 2025, ПАИ

Заметнее всего по итогам 2024 года подорожало слабительное средство бисакодил. Цена выросла больше чем в два раза. Но если смотреть на товары и услуги, чья доля в расходах россиян превышает хотя бы 0,1%, то лидером подорожания стал картофель. Цена выросла почти на 92% к уровню цен декабря 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на Росстат..

Также среди самых подорожавших продуктов оказалось сливочное масло. Средняя цена за килограмм масла достигла почти 1,2 тысячи рублей. При этом цены выросли на 36,2% к декабрю 2023 года.

Потребительские цены в целом в 2024 году выросли на 9,52%. Инфляция в итоге не достигла двузначного показателя, хотя некоторые эксперты давали такие прогнозы.