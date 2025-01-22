Увеличить размер стипендии до уровня МРОТ предложили в Госдуме

15:42, 22 января 2025, ПАИ

В Госдуме РФ предложили увеличить размер минимальной стипендии до уровня прожиточного минимума. Инициаторами выступили председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов и заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Довольно часто для обеспечения своих минимальных потребностей студентам приходится больше работать, нежели учиться», – сказал Миронов. Он уточнил, что сегодня обучающиеся вузов получают стипендию менее 2 000 рублей, а студенты техникумов – менее 1 000 рублей. С ним согласился Гусев и заявил, что вынужденное трудоустройство часто вредит успеваемости. «Нововведения позволят студентам сосредоточиться на учёбе, не беспокоясь о финансовых трудностях», – заключил он.

Ранее Минобрнауки РФ поддержало идею о выплате беременным студенткам вузов и колледжей пособия, равного МРОТ.

Напомним, что в 2025 году минимальный размер оплаты труда вырос на 16,6 %, до 22 440 рублей.