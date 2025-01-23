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Общество

Объём выдачи ипотеки в России сократился на 70%

Объём выдачи ипотеки в России в декабре 2024 года сократился на 70 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы объединённого кредитного бюро.

Фото: ПАИ

За последний месяц прошлого года банки выдали 60,74 тысячи ипотечных кредитов на сумму 260,22 миллиарда рублей, что меньше на 68 % по количеству выдачи и на 70 % по объёму.

Средний размер ипотечного кредита, по данным ОКБ, снизился на 5 % – с 4,53 миллиона рублей до 4,28 миллиона рублей.

Количество выдач жилищных кредитов в декабре по сравнению с ноябрём сократилось на 1 %, объём же вырос на 3 %. Также на 4 % увеличился средний размер кредита: 4,13 миллиона рублей в ноябре против 4,3 миллиона рублей в декабре.

Полная стоимость кредита в ипотечном кредитовании в прошлом году составила 13,08 % в декабре, когда в ноябре этот показатель был на уровне 12,99 %. В начале января текущего года ПСК в ипотеке была зафиксирована на уровне 14,83 %.

Ранее сообщалось, что кредитный рейтинг россиян снизился до 732 баллов, что является границей минимума.

Напомним, что директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко дала советы псковичам, которым стало сложно платить кредиты. Она объяснила, что банк даёт возможность либо растянуть платежи на более длительный срок, либо перенести их.

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