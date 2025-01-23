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Суперкубок лиги дебатов СЗФО планируют провести в Пскове

Суперкубок лиги дебатов Северо-Западного федерального округа планирует провести в Пскове Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом рассказал куратор молодёжного парламента Виктор Остренко на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Виктор Остренко. Фото здесь и далее: ПАИ

«В ходе игры зарождаются дружеские отношения не только между своими, но и между оппонентами, так как это ребята со схожими интересами. И это именно тот эффект, который мы хотим реализовать от проекта, а в этом году мы решили с нашими коллегами сделать суперкубок лиги дебатов Северо-Западного федерального округа в Пскове. Это сверхзадача, но мы чувствуем, что это необходимо сделать», – отметил он.

Лига дебатов – отличная возможность для объединения и развития социальных навыков, подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. «И хочу отметить, что лига дебатов стала одним из первых совместных проектов Детского общественного совета и Молодёжного парламента. Мы вместе придумывали актуальные темы, и это действительно вовлекает в созидательную деятельность. А также такие мероприятия отражают права детей на досуг и на безопасность», – заметила гостья медиацентра.

Наталия Соколова

Уже сейчас лига дебатов проводится в Пскове и Псковской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининграде, а также в Коми.

Ранее сообщалось, что о важности работы наставников в региональной лиге дебатов «Истина» рассказали эксперты.

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