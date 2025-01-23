165 команд Псковской области принимают участие в лиге дебатов «Истина»

16:16, 23 января 2025, ПАИ

165 команд Псковской области принимают участие в региональной лиге дебатов «Истина», сообщила председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Александра Бойко на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Александра Бойко отметила, что этот проект – интересный опыт и прокачка навыков, в том числе дипломатических и коммуникационных, а на протяжении всех пяти лет существования проекта региональной лиги дебатов «Истина» его координатором является Юлия Лысова.

«Составы Молодёжного парламента меняются, а проект остаётся. Есть руководитель, есть организатор. Но одному человеку разогнать эту махину очень сложно, ведь есть районы, в которые нужно выезжать, а также работать с советниками, экспертами и самими школьниками. Это огромная работа, и не было бы успеха, если бы не было большой команды. Сейчас ребята занимаются тем, что составляют график игр муниципального этапа и банк тем», – отметила координатор. Всего за работу лиги в ней приняли участие 455 команд.

О своём участии в проекте рассказал и председатель комитета по молодёжной политике Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин.

«Я активно включился в деятельность лиги, и из года в год я закреплён за Островским районом. Рад, что ребята всё выше и выше поднимаются по своей профессиональной лестнице. Также мы стараемся подключить колледжи и надеемся, что проект будет развиваться и в студенческой сфере», – заметил он.

Кроме того, о лиге дебатов рассказали и сами школьники, принимающие участие в составе команд. Ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Кристина Гузанова отметила, что проект помогает научиться лучше формулировать свои мысли, и хотя вначале было страшно, потом действительно захотелось участвовать и дальше развиваться в проекте.

Ученица Дарья Якутина также рассказала, что изначально её пригласили в проект, потому что у неё уже был опыт выступления на публике, а дискутировать на различные темы оказалось очень интересно.

Отметим, что региональную лигу дебатов «Истина» организовал Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

Ранее сообщалось, что суперкубок лиги дебатов СЗФО планируют провести в Пскове.