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Общество

165 команд Псковской области принимают участие в лиге дебатов «Истина»

165 команд Псковской области принимают участие в региональной лиге дебатов «Истина», сообщила председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Александра Бойко на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Александра Бойко. Фото здесь и далее: ПАИ

Александра Бойко отметила, что этот проект – интересный опыт и прокачка навыков, в том числе дипломатических и коммуникационных, а на протяжении всех пяти лет существования проекта региональной лиги дебатов «Истина» его координатором является Юлия Лысова.

Юлия Лысова

«Составы Молодёжного парламента меняются, а проект остаётся. Есть руководитель, есть организатор. Но одному человеку разогнать эту махину очень сложно, ведь есть районы, в которые нужно выезжать, а также работать с советниками, экспертами и самими школьниками. Это огромная работа, и не было бы успеха, если бы не было большой команды. Сейчас ребята занимаются тем, что составляют график игр муниципального этапа и банк тем», – отметила координатор. Всего за работу лиги в ней приняли участие 455 команд.

О своём участии в проекте рассказал и председатель комитета по молодёжной политике Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин.

Максим Ермолин

«Я активно включился в деятельность лиги, и из года в год я закреплён за Островским районом. Рад, что ребята всё выше и выше поднимаются по своей профессиональной лестнице. Также мы стараемся подключить колледжи и надеемся, что проект будет развиваться и в студенческой сфере», – заметил он.

Кроме того, о лиге дебатов рассказали и сами школьники, принимающие участие в составе команд. Ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Кристина Гузанова отметила, что проект помогает научиться лучше формулировать свои мысли, и хотя вначале было страшно, потом действительно захотелось участвовать и дальше развиваться в проекте.

Кристина Гузанова

Ученица Дарья Якутина также рассказала, что изначально её пригласили в проект, потому что у неё уже был опыт выступления на публике, а дискутировать на различные темы оказалось очень интересно.

Дарья Якутина

Отметим, что региональную лигу дебатов «Истина» организовал Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

Ранее сообщалось, что суперкубок лиги дебатов СЗФО планируют провести в Пскове.

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