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Каждый второй псковский работник полностью обрывает связи с бывшими коллегами

Каждый второй опрошенный псковский работник полностью обрывает связи с бывшими коллегами, а с нынешними общается часто вынужденно. Об этом ПАИ сообщили специалисты hh.ru и соцсети «Сетка», которые провели исследование.

Фото: ПАИ

В то же время каждый второй респондент поддерживает общение с коллегами с прошлой работы (16 % делают это активно, а 31 % общаются с небольшим количеством бывших коллег, с которыми удалось подружиться).

Каждый третий респондент в Псковской области не заводит дружбу с нынешними коллегами на работе и старается общаться с ними только в рабочее время. Кроме того, большинство опрошенных псковичей не дружат и не общаются в нерабочее время с руководителями.

Те, кто всё-таки общаются со своими коллегами, делают это по разным причинам. Например, каждому второму респонденту искренне нравятся коллеги, а остальные считают, что «невозможно не общаться с теми, с кем проводишь по восемь и более часов в день».

О том, какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года, читайте здесь. А сколько псковичи хотят зарабатывать в 2025 году, смотрите тут.

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