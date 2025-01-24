Михаил Ведерников – студентам: Вы – будущее Псковской области

11:26, 24 января 2025, ПАИ

Задача областных властей – в том числе сделать так, чтобы студенты чувствовали, что они – будущее Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников во время встречи со студентами медицинских и педагогических направлений ПсковГУ, учениками медицинских и психолого-педагогических классов школ Пскова сегодня, 24 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы начинали с дефицита медицинских кадров в 1 200 человек. Сегодня – 305 человек. Это тоже много, но это уже абсолютно рабочая ситуация», – сказал глава региона.

Говоря о молодых специалистах, губернатор отметил, что уехать в большой город, поступить и учиться там несложно, правда, на каждое место, даже если оно вакантное, достаточно большое количество претендентов.

«И наша задача – сделать так, чтобы те, кто решил остаться в Псковской области, кто решил посвятить свою жизнь таким востребованным профессиям, чтобы вы чувствовали, что вы – будущее Псковской области, будущее нашей страны», – обратился Михаил Ведерников к студентам.

Напомним, что Псковская область сумела достичь самого низкого за последние десятилетия показателя дефицита врачей и среднего медперсонала.