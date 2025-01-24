Дом молодёжи в Пскове откроют 25 января

14:45, 24 января 2025, ПАИ

Официальное открытие Дома молодёжи в Пскове анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время общения со студентами ПсковГУ в пятницу, 24 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Завтра мы открываем первый в Псковской области Дом молодёжи. Там уже много различных локаций, помещений, аудиторий для того, чтобы такие активные, неравнодушные, креативные люди, как вы, собирались, объединялись и придумывали новые проекты и программы для тех, кто живёт в Псковской области», – отметил глава региона.

Подчеркнём, что ремонтные работы в региональном Доме молодёжи на улице Конной, 2 в Пскове были разделены на две очереди. Средства области на создание пространства выделили по федеральной программе «Регион для молодых».