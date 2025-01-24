Получающим единое пособие псковским семьям и беременным увеличенная выплата поступит в феврале

15:23, 24 января 2025, ПАИ

Псковским семьям и беременным, получающим единое пособие, увеличенная выплата поступит в феврале, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

С 1 января 2025 года в России увеличился прожиточный минимум, от которого зависит размер единого пособия – 50 %, 75 % или 100 %. После увеличения прожиточного минимума отделение СФР по Псковской области автоматически пересчитало выплаты семьям.

Пособие за январь поступит на карты «Мир» 3 февраля.

Для детей:

50 % – 8 514,5 рубля;

75 % – 12 771,75 рубля;

100 % – 17 029 рублей.

Для беременных женщин:

50 % – 9 568 рублей;

75 % – 14 352 рубля;

100 % – 19 136 рублей.

Ранее сообщалось, что пособия по беременности для псковских студенток хотят поднять почти до 90 тысяч рублей. Подробнее читайте здесь.

Напомним, что размер материнского капитала составит 912 тысяч рублей после дополнительной индексации в феврале.