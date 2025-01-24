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Общество

Размер маткапитала в России составит более 900 тысяч рублей

Размер материнского капитала составит 912 тысяч рублей после дополнительной индексации в феврале, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с Правительством РФ.

Фото: ПАИ

«Общий размер материнского капитала составит в 2025 году 912 тысяч рублей – это почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024 году», – сказал Антон Котяков.

Также 1 февраля этого года, по словам министра, будут проиндексированы сертификаты на первого ребёнка – их размер составит 690 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка, если семья не оформляла сертификат на первенца, родители получат дополнительно около 222 тысяч рублей.

«Если у родителя осталась часть средств на счёте в Социальном фонде, она тоже будет проиндексирована, то есть остаток средств будет увеличен на соответствующий индекс», – добавил Антон Котяков.

Также с 1 февраля 2025 года будет проиндексировано более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Перечень дополнили выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами первой категории с детства. Также индексация коснётся выплат ветеранам боевых действий, Героям СССР и РФ и граждан, которые пострадали от радиации.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об увеличении суммы единовременной выплаты остатка средств маткапитала до 20 тысяч рублей.

Напомним, что с уже обозначенной даты проведут дополнительную индексацию пенсий сразу четырём категориям россиян.

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