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Общество

Самые подорожавшие и подешевевшие лекарства назвали в Псковской области

Самые подорожавшие и подешевевшие с 13 по 20 января лекарства в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, упаковка из десяти таблеток активированного угля подорожала на 3,53 %, левомеколь – на 3,48 % и десять таблеток отечественного анальгина – на 1,48 %.

Снижение в цене показали валидол и пенталгин – на 0,72 % и на 0,57 %.

Ранее сообщалось, что самым подорожавшим с 13 по 20 января продуктом стала столовая свёкла – её цена увеличилась на 5,83 %. Самой подешевевшей оказалась свежая белокочанная капуста – цена на овощ упала на 5,13 %.

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