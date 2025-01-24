Самые подорожавшие и подешевевшие лекарства назвали в Псковской области

16:01, 24 января 2025, ПАИ

Самые подорожавшие и подешевевшие с 13 по 20 января лекарства в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, упаковка из десяти таблеток активированного угля подорожала на 3,53 %, левомеколь – на 3,48 % и десять таблеток отечественного анальгина – на 1,48 %.

Снижение в цене показали валидол и пенталгин – на 0,72 % и на 0,57 %.

Ранее сообщалось, что самым подорожавшим с 13 по 20 января продуктом стала столовая свёкла – её цена увеличилась на 5,83 %. Самой подешевевшей оказалась свежая белокочанная капуста – цена на овощ упала на 5,13 %.