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Михаил Ведерников пожелал псковским студентам стать профессионалами и найти дело всей своей жизни

С Днём российского студенчества поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Глава региона отметил, что этот праздник объединяет самую активную и целеустремлённую молодёжь. «Вы уже сделали важный шаг, выбрав будущую профессию. Но студенчество – не только важный этап становления человека как специалиста. Во многом именно сегодня закладывается ваш личный путь, определяются жизненные ориентиры и цели, вы формируете круг друзей и единомышленников, которые будут поддерживать и вдохновлять вас», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников также заметил, что Псковская область ставит перед собой амбициозные задачи, которые невозможно реализовать без неравнодушных и целеустремлённых специалистов, поэтому со стороны правительства региона делается всё возможное, чтобы поддержать наиболее талантливых студентов, а затем обеспечить их достойной работой.

«Вы смело берётесь за любые задачи, умеете находить новые и креативные решения и во многом подаёте пример нам. Желаю вам всегда оставаться такими же яркими, творческими и смелыми. Перед вами открыты все дороги – от всей души желаю вам найти дело всей своей жизни, стать профессионалом в этой сфере и внести свой личный вклад в развитие нашей области и нашей страны. И пусть все экзамены, не только в колледже и вузе, но и в жизни, будут вам по плечу», – заключил губернатор.

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