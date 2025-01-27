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Общество

Визовые послабления для переезжающих в Россию соотечественников поддержал кабмин

Законопроект, согласно которому соотечественники, которые переселяются в Россию, будут получать годовые визы с возможностью продления, одобрило Правительство России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Авторы законопроекта сообщают, что в настоящее время соотечественникам выдается однократная обычная частная виза на срок до трех месяцев. Однако, как отмечают инициаторы, переселенцы зачастую просто не успевают за этот период решить все необходимые вопросы. Им приходятся покидать Россию и снова обращаться за визой.

Теперь же предлагается выдавать обычные частные визы на срок до одного года для них и членов их семей при условии, что они имеют статус участников государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников в Россию. Визу можно будет продлить на время действия соответствующего статуса.

Кроме того, законопроект включает изменения для иностранных работников зарубежных компаний, которые занимаются сервисным и гарантийным обслуживанием, послегарантийным ремонтом поставленного в Россию технического оборудования и монтажными работами. Сейчас таким специалистам выдают рабочие визы сроком до трёх месяцев без возможности продления.

Однако, как отмечают законодатели, этого времени может быть недостаточно. В связи с этим предлагается предоставлять таким работникам рабочие визы на срок до трех месяцев с возможностью последующего продления на срок не более 90 дней.

Напомним, в Псковской области с 2010 года действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой в регион уже переселились больше 12 тысяч соотечественников.

Ранее соотечественникам рассказали, как им оформить сим-карту в Псковской области. Кроме того, отмечалось, что 539 соотечественников переехали в регион из-за рубежа в 2024 году.

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