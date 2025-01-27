«Сердце рвётся от радости»: письмо из освобождённого Ленинграда опубликовал Михаил Ведерников

12:54, 27 января 2025, ПАИ

Письмо, которое было написано 28 января 1944 года из освобожденного Ленинграда, опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Письмо принадлежит Нине Петровой, тёте псковского ученого, краеведа и журналиста Глеба Петрова. Оно хранится в Государственном архиве Псковской области.

«Ленинград свободен. Мы не подвергаемся больше этой постоянной угрозе… Дорогие мои, ненаглядные, Марусёчек и Глебулечка, рвется сердце от радости, от гордости за наших героев-бойцов, мысли скачут, не могу толком писать», – написано в письме.

Осада города длилась почти 900 дней, напомнил губернатор. По данным Ленинградской городской комиссии, за это время на город было сброшено более 100 тысяч фугасных и зажигательных бомб, более 150 тысяч тяжелых артснарядов. По разным оценкам, за годы блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 млн человек.

«Мы всегда будет помнить мужество и подвиги Ленинградцев», – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что губернатор запустил новую рубрику к 80-летию Великой Победы. Михаил Ведерников уже рассказал о памятнике освободителям Пскова, а также о событиях, которые предшествовали освобождению Пскова.