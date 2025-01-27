Наталья Фёдорова поздравила блокадников с годовщиной освобождения Ленинграда

14:15, 27 января 2025, ПАИ

Восемь жителей блокадного Ленинграда проживает в Псковском районе. С Днём полного освобождения города от фашистской блокады их поздравила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»









«Ни прошедшие с тех пор десятилетия, ни почтенный возраст не стёрли из их памяти тех страшных событий. Скромные, жизнелюбивые и жизнерадостные – в этот день мы адресуем им личные поздравления и внимание. Хотя, конечно, понимаем, что 27 января для них насколько радостный, настолько и трагичный день», – отметила Наталья Фёдорова.

Напомним, что День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января. В честь этого в Псковской области проходят памятные мероприятия. Например, в Пскове в этот день состоялся памятный митинг.