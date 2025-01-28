Два пожара произошло за сутки в Псковской области, погиб один человек
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Вчера утром возгорание случилось в жилом доме в деревне Нивки Дедовичского района. При ликвидации пожара обнаружили погибшим 61-летнего мужчину. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Вечером автомобиль Ford Fiesta 2007 года выпуска горел на улице Алмазной в Пскове. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в салоне машины.
В Псковской области «чёрный копатель» и его подельник получили сроки за незаконный оборот оружия
Водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб на улице Труда в Пскове
Ядовитую незамерзайку из Псковской области нашли специалисты Роспотребнадзора. Метанола в ней почти в тысячу раз больше нормы