Стали известны планы компаний по сокращению и найму персонала

09:48, 28 января 2025, ПАИ

Планы компаний из регионов Северо-Западного федерального округа по сокращению и найму персонала в этом году выяснили специалисты hh.ru.

Всего было опрошено более 1,3 тысячи представителей компаний. 55 % отметили, что количество их сотрудников вырастет. 21 % заявил о планах сократить численность персонала, остальные опрошенные затруднились ответить.

Больше всех о планах по сокращению персонала заявляли представители крупного бизнеса, реже всех – работодатели из малого бизнеса. В то же время средний бизнес планирует больше других искать и нанимать сотрудников.

В отраслевом разрезе больше других планируют расширять штат в 2025 году IT-компании (73 % заявили о позитивных планах). Наиболее негативная картина на этот год в планах у работодателей из сферы финансовых технологий: сразу 40 % представителей этой отрасли заявили, что в планах на 2025 год есть сокращение количества персонала. На втором месте по таким планам оказались работодатели из строительной отрасли – 30 %. На третьем месте по планам сокращения сотрудников – компании из отрасли «Услуги для бизнеса и населения» (27 %).

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