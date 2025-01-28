Стали известны планы компаний по сокращению и найму персонала
Планы компаний из регионов Северо-Западного федерального округа по сокращению и найму персонала в этом году выяснили специалисты hh.ru.
Всего было опрошено более 1,3 тысячи представителей компаний. 55 % отметили, что количество их сотрудников вырастет. 21 % заявил о планах сократить численность персонала, остальные опрошенные затруднились ответить.
Больше всех о планах по сокращению персонала заявляли представители крупного бизнеса, реже всех – работодатели из малого бизнеса. В то же время средний бизнес планирует больше других искать и нанимать сотрудников.
В отраслевом разрезе больше других планируют расширять штат в 2025 году IT-компании (73 % заявили о позитивных планах). Наиболее негативная картина на этот год в планах у работодателей из сферы финансовых технологий: сразу 40 % представителей этой отрасли заявили, что в планах на 2025 год есть сокращение количества персонала. На втором месте по таким планам оказались работодатели из строительной отрасли – 30 %. На третьем месте по планам сокращения сотрудников – компании из отрасли «Услуги для бизнеса и населения» (27 %).
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