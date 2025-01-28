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Общество

Россияне смогут забрать все пенсионные накопления сразу

В этом году жители России смогут забрать все пенсионные накопления сразу, если их сумма не больше 412 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, пишет Lenta.ru.

Для этого нужно подать заявление. Если сумма накоплений больше 412 тысяч рублей, будут назначены ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат.

В этом году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев (22,5 года). К примеру, если удалось накопить 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рублей – как дополнение к основной пенсии.

При начислении накоплений могут возникать ошибки или отказы, чтобы не допустить этого, нужно заранее узнать на портале «Госуслуги» или в Соцфонде, где именно они хранятся. Если речь о негосударственном пенсионном фонде (НПФ), нужно убедиться, что у него есть лицензия. Сделать это можно на сайте Центробанка.

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