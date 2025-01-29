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Депрессия и рост заболеваемости: невролог рассказала, чем опасна аномально тёплая зима

Необычно теплая зима может негативно сказаться на здоровье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на невролога и эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерину Демьяновскую.

По словам врача, резкие изменения температуры и аномальные погодные условия приводят к мобилизации ресурсов организма. Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку. Это может проявляться в виде повышенной утомляемости и обострения хронических заболеваний, подчеркнула Екатерина Демьяновская.

Врач выделила несколько основных рисков для здоровья в условиях теплой зимы.

Во-первых, по словам Екатерины Демьяновской, может произойти ослабление иммунитета. Она подчеркнула, что зимние морозы способствуют естественному закаливанию организма и укреплению иммунной системы, а вот аномально теплая зима снижает эти адаптационные механизмы.

Кроме того, могут обостриться хронические заболевания и возникнуть психологические проблемы. Как пояснила эксперт, недостаток яркого зимнего солнца снижает уровень серотонина и витамина D, что может вызывать упадок сил или сезонную депрессию.

Также может вырасти заболеваемость респираторными заболеваниями, добавила она.

Врач пояснила, что тёплая зима, сопровождающаяся отсутствием снега и ветра, способствует накоплению пыли и аллергенов в воздухе. Это может негативно сказаться на здоровье людей, страдающих от хронических респираторных заболеваний, таких как бронхиальная астма и хронический бронхит, заверила она.

Ранее сообщалось, что пятилетний температурный рекорд побит в Пскове. Кроме того, ранее эксперт отмечал, что зимы в России потеплели.

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