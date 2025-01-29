Российские военные освободили Новоелизаветовку
Российские военные освободили населённый пункт Новоелизаветовка в ДНР, сообщает сегодня, 29 января, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее, 24 января, российские военные освободили Тимофеевку, 18 января – Петропавловку и Времевку, 15 января – Украинку.
Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция может завершиться через полтора-два месяца, если у украинской власти закончатся западное финансирование и патроны.
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