Ещё один случай гриппа зарегистрировали в Псковской области

14:23, 29 января 2025, ПАИ

Один случай гриппа зарегистрировали в Псковской области с 20 по 26 января. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Напомним, что первый случай лабораторно подтверждённого свиного гриппа выявили в области на неделе с 6 по 12 января.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю.