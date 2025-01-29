Ещё один случай гриппа зарегистрировали в Псковской области
Один случай гриппа зарегистрировали в Псковской области с 20 по 26 января. Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Напомним, что первый случай лабораторно подтверждённого свиного гриппа выявили в области на неделе с 6 по 12 января.
Ранее сообщалось, что более трёх тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю.
О спецдисциплинах в аграрных классах школ Псковской области рассказала преподаватель Великолукской сельхозакадемии
Ужесточение наказания за нарушение тишины поддержал комитет по законодательству областного Собрания
Грибы, пчёлы и маргаритки: тёплый январь не перестаёт удивлять псковичей новыми аномалиями
Новосокольнический район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков