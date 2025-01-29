Псковский январь с еврозимой

21:46, 29 января 2025, ПАИ

Не зима, а одно календарное название. Ни снега, ни морозов, ни льда. Лишь восточные части Псковского и Чудского озёр имеют ледовый покров, но он неоднородный и не везде безопасный, а основные реки Псковской области – Великая и Желча – и вовсе безо льда. А потому псковские рыболовы-любители пытаются рыбачить и со льда, и с воды. Об этом – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Зимы не будет?

Весь январь я то и дело проглядывал прогнозы погоды и местные рыболовные форумы в интернете. Зимы, похоже, в этом году не будет. Её робкие усилия заморозки псковских водоёмов были зафиксированы лишь в конце декабря и в первой декаде января, да ещё 11–12 января о зиме сердито напомнил циклон «Чарли» на севере области. Но всего этого явно недостаточно для образования устойчивого и безопасного льда на псковских водоёмах.

Но лёд тем не менее кое-где имеется, и на удивление довольно прочный: это у северо-восточных берегов Псковского озера и у юго-восточных Чудского озера (наблюдения автора на 25 января 2025 года). Таких мест, где и лёд имеется, и рыба ловится, немного, а потому там настоящее паломничество рыболовов-любителей. В одном из самых популярных мест на Чудском озере у деревни Ветвеник побывал и я с товарищами…

Лёд на удивление крепкий

23 января 2025 года. Чудское озеро. Ветвеник. Поехали втроём. Дорога туда нормальная – что гдовская трасса, что грунтовка до Ветвеника. Правда, на Гдовке начался капитальный ремонт моста через реку Чёрную, и машины теперь вынуждены объезжать его по альтернативному участку, а шесть километров просёлочной дороги к берегу озера похожи на стиральную доску. Кое-где и выбоины приличные, но они твёрдые, и если не торопиться, то ехать можно без проблем на любой машине. А вот со стоянкой сразу влево за церковью Петра и Павла большое неудобство: чтобы вместить всех желающих, площадка очень мала. Поэтому автомобили рыболовов и расползаются куда можно и куда нельзя.

Что приятно удивило, так это толщина льда. Измерял я её и у первого залома, и у последнего – и везде она была не менее 20 сантиметров (моя пядь толщину льда не охватывала, а она у меня 18 сантиметров). Рыболовов было не менее двух сотен. В основном все ловили между первыми и вторыми торосами и ближе ко вторым. Большинство рыбачили на мормышки и донки. В уловах мелкий и средний окушок, мелкая и средняя плотка и очень мелкий ëрш.

Я с самого утра в первой же лунке на примерно десятом взмахе подцепил блесной кого-то очень хорошего, но на полдороге он отцепился. Потом из этой же лунки выловил два средненьких окунька – и клёв затих. Пробурил и обловил ещё с десяток лунок – но, кроме пары невнятных ударов, больше ничего.

Приятные встречи

Потом Николай Константинович пригласил нас на праздничный завтрак: нашему самому старшему товарищу исполнилось 78 лет. Есть в нашем коллективе давняя традиция отмечать день рождения именно на рыбалке. Душевно поздравили, посидели, поговорили.

Молодец, Константинович: порох ещё во всех пороховницах понемножку имеется. Пожелали мы ему здоровья и на рыбалки выбираться почаще.

После завтрака я ещё с полчаса поупражнялся в блеснении, впрочем с нулевым результатом. А потом неожиданно повстречался с моими добрыми и давними товарищами-рыболовами из Луги – с Александром Петровичем и его супругой Ольгой. И наконец-то за целый день увидел... рыбу.

У Петровича уже было наловлено и на уху, и на хорошую жарëху. «Мы часа два сидели перед первыми торосами, вон там, – Петрович указал рукой в сторону двух рыбацких палаток. – И всего две маленькие плотвички поймали и двух ëршиков. А потом я перебрался через залом – и дело пошло».

Действительно, на льду у его ног прыгало и лежало десятка два с половиной разнокалиберных окуней, с десяток средненьких плотвичек и столько же ершей. Мы поздравили друг друга с прошедшими праздниками. Клевало у лужанина часто даже при мне, я не удержался и попросил разрешения порыбачить уловистыми снастями. И за короткое время встречи успел на одну из двух донных удочек поймать пару окуней, плотвицу и ерша – почти полный набор чудского ассортимента.

И Ольга подошла. Ну и как тут обойтись без фотосессии... Расстались, пожелав друг другу всего самого доброго. До новых встреч!

Пучеглазые колючки

Попытался я исправить положение дел со своим уловом, ещё полчаса упираясь в блëсны и балансиры – но ничего. Дело дошло до того, что пришлось размотать донку – в первый раз этой зимой. И начало клевать, и начало ловиться! Поймал ровно десять... ершей.

С восьмиметровой глубины цеплялись сразу по две колючки. Другую рыбу на крючки с опарышем и мотылëм мне соблазнить не удалось. Очень мешало течение, постоянно срывавшее поплавок и утаскивавшее его под лёд. Удивили и сила течения, и особенно его необычное направление. Да, оно здесь бывает, особенно ближе к весне, но, как мне запомнилось, всегда с юга на север, то есть в сторону Гдова. А сегодня ровно наоборот – с севера на юг. Скорее всего, тому причиной западный и юго-западный ветра и отсутствие льда на большей части акватории Чудского озера.

У каждого свои приёмы

Не клевало – и это не клёв. Досчитал до десяти ершей – и моё терпение закончилось: я убрал донку и вновь переключился на блесну, тем более увидев, что ещё один мой товарищ, Дмитрий, реденько, но руками помахивает, что-то полавливает.

Направился в его сторону, продолжая бурить и облавливать очередные лунки, коих в этот день насверлил не менее полусотни. Но пусто, пусто и пусто. Хотя, когда проходил мимо рыболовов, вооружённых подводной видеокамерой, те поделились информацией, что рыбы много: и плотвы, и окуня, и даже судаки подходили к их блёснам, но только любопытствовали, а клевать не хотели.

Так и добрался до Дмитрия, сидевшего у самых крайних торосов. Кстати, торосы для такой мягкой зимы кое-где довольно большие, не меньше двухметровой высоты. За торосами открытая вода до самого горизонта. Но таких препятствий изо льда сейчас немного. В некоторые зимы именно здесь, у Ветвеника, образовывались и четырёхметровые непроходимые торосы, тянулись они километрами, и прошагать их в обход приходилось немало.

Подхожу к товарищу, заглядываю к нему в санки, а там… два судака, два горбатых чудских окуня и ещё несколько полосатиков среднего размера. Оказывается, он ловит маленькой четырёхсантиметровой блесной цвета «колотый лёд» с подсадкой филе плотвицы. И машет он нечасто, и клюёт у него нечасто, но по-любому чаще, чем у меня (после завтрака ни одной поклёвки на блесну). А размер его четырёх хищников говорил об умении даже в такой неклёвый день найти и уговорить солидную рыбу. Рассказал он, что всего поймал четырёх корзубых, но двух отпустил за малолетством. Молодец, Дмитрий!

На часах была половина пятого вечера. Пора и домой. Несмотря на не самые хорошие результаты, рыбалка нам всем троим понравилась. Особенно я рад за именинника. Расставаясь у подъезда, Николай Константинович высказал просьбу взять его и на следующую рыбалку, которую мы предварительно наметили на воскресенье. Со льдом, по нашему мнению, с такой погодой в ближайшие дни кардинально ничего не изменится.

А за десять дней до Ветвеника побывали мы и на январской рыбалке на открытой воде…

Прогнозы разные бывают

11 января 2025 года. Река Желча, Гдовский район. Были втроём: я, Дмитрий и Сергей Иванович. Выезжали из города с проблемами: на АЗС «Татнефть» (самообслуживание), что на улице Чудской, и раз, и два с карты деньги снялись, а заправка так произведена и не была. Пришлось звонить на горячую линию. Там ответили сразу, обещали вернуть деньги в течение суток (вернули через пару часов, но…). Переехали на заправку «Сургутнефтегаз», там и заправились, задержавшись с выездом минут на пятнадцать.

Почти всю дорогу лил дождь, где небольшой, а где и посильнее. По прогнозу, к 9:30 он должен был закончиться. Нечасто так бывает, но синоптики угадали, и прогноз сбылся: буквально километров за десять до места дождь действительно прекратился. Но позже, во второй половине дня, все предсказания метеорологов улетели в тартарары. По дороге я товарищам пересказывал увиденные мною накануне вечером метеорологические обещания, говорил им, что количество осадков предполагается всего 0,25 миллиметра каждые три часа. Сергей Иванович долго меня этой цифрой подкалывал, особенно на обратном пути, когда нас с ног до головы засыпало снегопадом, принесённым циклоном «Чарли».

Зимнее настроение лепим сами

Приехали вовремя, собирались неспеша, но мы вдвоём, естественно, оказались готовы быстрее Дмитрия. Погода и время располагали, а потому я решил слепить снеговика. Температура воздуха была +1 градус, и выпавший то ли вчера, то ли сегодня ночью снег лепился хорошо. И даже очень хорошо: на снежные комья прилипал не только снег, но и листья с травой и сосновыми иголками. Сергей Иванович помогал как мог, руки снеговика – это его дизайнерская находка. И ничего так снегурка получилась. Место ей определил на высоком живописном берегу Желчи. Наверху – лес и снеговик, внизу – лодки и вода. Красиво и необычно. Правда, Дмитрий не дал мне до конца аккуратнее обработать и украсить мою снегурочку: типа «или завтракать давайте, или я поплыл рыбачить». И позавтракали, и сфотографировались, и отчалили.

Рыба затаилась?

С утра на первом месте поймали на троих пять щучек-докилушек. И на первом проходе поклевало, и на втором. А дальше, где бы мы ни дорожили (а с Сергеем Ивановичем дошли до самой поляны у Ремды), больше не увидели ни одной поклёвки. То ли утренний клёв был очень коротким, то ли мы на него опоздали, а может, обитатели реки чувствовали приближение непогоды и решили затаиться. В эхолоте вновь наблюдали огромное количество белой рыбы. Дмитрий с нами так далеко не ходил и за время несовместного лова поймал ещё две околокилушки. И всё. А дальше циклон «Чарли»...

Неожиданная приятная задержка

Небольшой снег начал идти незадолго до нашего прихода на поляну. Ветра не было, мороза – тоже, погода была прямо-таки новогодняя: тихо, тепло, крупные снежинки медленно, мягко падали на лес, на воду, на лодку и на нас с Иванычем.

Утром на берегу дольше обычного проковырялись и на первом месте задержались, а потому, пока дошли до места традиционного разворота, времени было уже много, пора и назад возвращаться. Решили: выйдем на твёрдую землю, разомнём ноги, выпьем чаю – и сразу же обратно.

Подходим к живописной поляне, смотрим, а там костёр кто-то разжёг, яркий огонь издалека видно. Вот и хорошо, руки заодно погреем, хотя они и не очень-то замёрзли. Стали выбираться на берег, а никак… У берега ледяной припой оказался мало того что широким, так ещё и толстым. Я с разгона на него заскочил, думал, весом лодки проломлю его, но не проломил – и так на льду и зависли.

Тут и хозяева костра, мужчина и женщина, подошли, начали советовать, что да как лучше. Общими усилиями выбрались. Поздоровались, поздравили друг друга с прошедшими праздниками, познакомились. Оказалось, что эта пара на «Ниве» выбралась на прогулку по зимнему лесу из деревни Подолешье – километров 10–12, наверное, оттуда до поляны. Они помладше нас лет этак на 20, а может, и больше. Молодой человек всю свою жизнь занимается рыбным промыслом, а девушка, наверное, тоже из этих мест, но приехала в гости. Они нам сразу же предложили подождать немного: костёр прогорел, угли созрели, готовился шашлык из двух больших и смачных стейков. Мы же засобирались в обратный путь, начали благодарить за чай, за приятное знакомство. Но гостеприимные хозяева поляны нас не отпускали: вот-вот шашлык подойдёт, оставайтесь, десять минут – и всё будет готово. Из вежливости мы чуть-чуть посопротивлялись, но остались. Очень вкусный шашлык получился: сочный, мягкий, ароматный, а главное – горячий. Ребята, спасибо большое за неожиданное угощение горячим и вкусным блюдом! Тем временем пошёл ещё более густой снег. Да, задержались мы как-то неожиданно, будет нам от Дмитрия. Но всё же расстались, не забыв сфотографироваться на память.

«Чарли» залез в лодку и отобрал вёсла

Когда залезал в лодку, снег пришлось сгребать и с сидений, и с бортов, и из-под ног. Его сантиметров пять уже нападало, но он продолжал валить ещё гуще, на реке даже снежные шляпы начали образовываться. Естественно, ни о какой рыбалке и речи не могло идти, сумерки уже наступили конкретные. Но спасибо лодке и особенно мотору (он ещё ни разу за семь лет не подводил): десятикилометровое расстояние по воде до стоянки нашего автомобиля преодолели без дополнительных приключений. На удивление Дмитрий на нашу задержку отреагировал нормально, без нравоучений и обид. Собирались почти в полной темноте, лишь свежий беленький снежок нам подсвечивал по-дружески. Как ни обметали, как ни убирали снег из лодок, пришлось так с ним лодки и сворачивать. В этот вечер на берегу Желчи мелькало сразу четыре снежных человека.

Не обошлось без потерь. Ещё когда причаливали у поляны, мы крепко упирались вёслами, и я одно успешно сломал: пластик лопатки нагрузки не выдержал. Вторым веслом управлялся Сергей Иванович и более аккуратно, чем я. Отчаливая, мы вёслами не пользовались, а на берегу при сборке этого уцелевшего весла почему-то не обнаружили. Вот блин, незапланированная утрата на ровном месте. Но ничего, не смертельно. С веслом у Сергея Ивановича там весело получилось. С его стороны закрутка на уключине уже давно без удерживающего шнура, он давно порвался. И когда Сергей снимал весло со своей стороны, то я его попросил не потерять закрутку. Он внял моему инструктажу и, открутив закрутку, положил её в… рот. В кармане, говорит, я её точно потеряю. В итоге закрутку сохранили, а весло потеряли. Бывает и такое. В жизни моей лодки это уже второй утраченный комплект вёсел. Первый мы как-то лет пять назад со Стасом успешно изломали, попав в серьёзную «засаду», и тоже на Желче, только осенней. Получается, что вёсла – это расходный материал?

Домой возвратились без проблем. Густой снег шёл всю обратную дорогу.