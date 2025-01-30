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Общество

Более миллиарда рублей направят на капремонт образовательных учреждений Псковской области по новому нацпроекту

Более миллиарда рублей по нацпроектам «Молодёжь и дети» и «Семья» будет направлено на капремонт образовательных учреждений Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Почти 800 млн рублей направят на ремонт и оснащение восьми школ. Речь идёт о кадетской школе и школе № 7 имени А. Злобина в Великих Луках, о школе № 13 в Пскове, об Опочецкой общеобразовательной школе-интернате, Невельской гимназии, Палкинской школе, Вернявинской школе Палкинского района и школе № 4 в Острове.

Также планируется выполнить капремонт детских садов № 5 в Великих Луках и № 54 в Пскове на общую сумму 64 миллиона рублей. Также отремонтируют мастерские Псковского политехнического колледжа. Сумма финансирования составит более 110 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что перспективы реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым.

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