Умение руководства ПсковГУ пользоваться бюджетными инструментами для развития вуза отметил Александр Котов

17:52, 30 января 2025, ПАИ

Умение руководства ПсковГУ пользоваться бюджетными инструментами для развития вуза отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, резюмируя услышанное в докладе ректора университета Натальи Ильиной о результатах работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Хочу отметить один момент, который я считаю ключевым. Это желание и умение руководства ПсковГУ пользоваться современными бюджетными инструментами, предоставляемыми высшей школе. Деньги на развитие просто так никто не приносит, очень трудно доказать, добиться, обосновать, что университет может стать участником той или иной федеральной программы. Но посмотрите, инвестиции в наш университет составляют порядка полумиллиарда каждый год. Желаю не оставлять этого настойчивого желания участвовать во всех программах, а мы вас будем поддерживать», – заключил Александр Котов.

Напомним, с докладом Наталья Ильина выступила во время парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 30 января. Она, в частности, сообщила, что ПсковГУ реализует все уровни образования от школы до аспирантуры / ординатуры, о профориентации и довузовской подготовке, о том, что в рейтинге RAEX лучших вузов России ПсковГУ поднялся на восемь позиций, а также что 77% из общего числа студентов региона получают высшее образование в ПсковГУ.