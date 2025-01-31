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Культура

Выставка детских рисунков из Донецка откроется в Пушкинских Горах

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Псковской области на выставку «И каждая строка рисунком хочет стать». Она будет открыта в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) 1 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Алина Сарбаш. Лебедь. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Материалы для экспозиции — 35 иллюстраций к произведениям Пушкина и даже портреты самогó Александра Сергеевича — прибыли в Пушкиногорье из художественного музея «Арт-Донбасс» (Донецк). Это лучшие из работ, поступивших на открытый конкурс детского рисунка к 225-летию поэта.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что конкурс «И каждая строка рисунком хочет стать» сотрудники «Арт-Донбасса» провели в прошлом году при поддержке департамента культуры своего городского округа совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина (Санкт-Петербург) и Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское». Всего в творческом соревновании участвовало 150 рисунков, созданных юными художниками из собственно Донецка, а также из Макеевки, Горловки, Ждановки, Дебальцева, Тореза, Новоазовска, Курска, Новосибирска, Тихвина, Омска, Великих Лук, Палкино, многих других городов и посёлков.

В «Михайловском» напомнили, что Пушкиногорье принимало уже несколько выставок детских рисунков из музея «Арт-Донбасс», в частности пушкинскую «Я памятник себе…» в декабре 2022 года, «Открывая Пришвина» и «Героям наших дней» соответственно в марте и в декабре 2024-го.

Выставка будет открыта до конца марта. Вход на экспозицию свободный.

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