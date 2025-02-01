В России стоимость пенсионного коэффициента достигла почти 150 рублей

22:24, 01 февраля 2025, ПАИ

Стоимость пенсионного коэффициента в России проиндексировали на 9,5 % – до 145,69 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Социального фонда РФ Сергея Чиркова.

Так, по словам Чикрова, для россиян, которые выйдут на пенсию в этом году, стоимость одного ИПК составит 145,69 рубля. Он добавил, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 8,9 тысячи рублей.

Напомним, что с 1 января 2025 года пенсии как для трудоустроенных, так и для неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,3 %.

Добавим, что в феврале пенсии проиндексируют сразу нескольким категориям россиян. Подробнее об этом читайте здесь.