В России стоимость пенсионного коэффициента достигла почти 150 рублей
Стоимость пенсионного коэффициента в России проиндексировали на 9,5 % – до 145,69 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Социального фонда РФ Сергея Чиркова.
Так, по словам Чикрова, для россиян, которые выйдут на пенсию в этом году, стоимость одного ИПК составит 145,69 рубля. Он добавил, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 8,9 тысячи рублей.
Напомним, что с 1 января 2025 года пенсии как для трудоустроенных, так и для неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,3 %.
Добавим, что в феврале пенсии проиндексируют сразу нескольким категориям россиян. Подробнее об этом читайте здесь.
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