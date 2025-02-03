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Общество

За ночь над регионами России сбили 70 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

27 дронов сбили над Ростовской областью, 25 – над Волгоградской областью, семь – над Астраханской областью, пять – над Воронежской областью, четыре – над Белгородской областью, два – над Курской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция может завершиться через полтора-два месяца, если у украинской власти закончатся западное финансирование и патроны.

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