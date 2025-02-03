Идею самозапрета на покупки на маркетплейсах поддержали почти 20% псковичей

11:54, 03 февраля 2025, ПАИ

19 % опрошенных псковичей поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Женщины чаще мужчин высказывались о согласии с установкой лимитов на интернет-покупки: 22 % и 17 % соответственно. 30 % горожан старше 45 лет понравилась предложенная инициатива, а среди людей моложе за голосует только каждый шестой. Интересно, что больше сторонников нововведений оказалось среди тех, кто тратит на маркетплейсах от 10 до 30 тысяч рублей.

Если идея реализуется, 16 % псковичей воспользуются функциями, ограничивающими покупки. Из них 9 % участников опроса рассказали, что применят к себе функцию самозапрета, 3 % – функцию ежемесячного денежного лимита, а 4 % – обе функции. Чаще остальных пользоваться подобными инструментами планируют горожане, оставляющие на маркетплейсах более 30 тысяч рублей ежемесячно, – таких 46 %. К ним же относятся молодые люди с доходом в 50–100 тысяч рублей и жители до 45 лет с невысокими доходами.

Каждый второй респондент не поддержал инициативу, а 30 % затруднились с её оценкой.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков в связи с ростом популярности маркетплейсов предложил ввести самозапрет на покупки на платформах.

Напомним, что в России регистрацию на маркетплейсах намерены завязать на «Госуслуги» из-за участившихся случаев мошенничества.

Добавим, что 38 % россиян ежемесячно тратят на маркетплейсах от 5 % до 15 % своего заработка.