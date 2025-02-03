Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Идею самозапрета на покупки на маркетплейсах поддержали почти 20% псковичей

19 % опрошенных псковичей поддержали идею самозапрета на покупки на маркетплейсах, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Женщины чаще мужчин высказывались о согласии с установкой лимитов на интернет-покупки: 22 % и 17 % соответственно. 30 % горожан старше 45 лет понравилась предложенная инициатива, а среди людей моложе за голосует только каждый шестой. Интересно, что больше сторонников нововведений оказалось среди тех, кто тратит на маркетплейсах от 10 до 30 тысяч рублей.

Если идея реализуется, 16 % псковичей воспользуются функциями, ограничивающими покупки. Из них 9 % участников опроса рассказали, что применят к себе функцию самозапрета, 3 % – функцию ежемесячного денежного лимита, а 4 % – обе функции. Чаще остальных пользоваться подобными инструментами планируют горожане, оставляющие на маркетплейсах более 30 тысяч рублей ежемесячно, – таких 46 %. К ним же относятся молодые люди с доходом в 50–100 тысяч рублей и жители до 45 лет с невысокими доходами.

Каждый второй респондент не поддержал инициативу, а 30 % затруднились с её оценкой.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков в связи с ростом популярности маркетплейсов предложил ввести самозапрет на покупки на платформах.

Напомним, что в России регистрацию на маркетплейсах намерены завязать на «Госуслуги» из-за участившихся случаев мошенничества.

Добавим, что 38 % россиян ежемесячно тратят на маркетплейсах от 5 % до 15 % своего заработка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 февраля 2025

«Легенда псковской археологии»: Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения
03 февраля 2025

Какие симптомы должны насторожить женщину, рассказала гинеколог из Великих Лук
03 февраля 2025

Козодой Константин появится в новом мультфильме «Барсики и заповедник»
03 февраля 2025

Что можно проверить во время диспансеризации репродуктивного здоровья, перечислила медик из Великих Лук
03 февраля 2025

За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей почти 20 единиц оружия
03 февраля 2025

До -9 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
03 февраля 2025

Игорь Иванов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
03 февраля 2025

Настоятель церкви в Псковской области и прихожане доставят гумпомощь бойцам СВО

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...