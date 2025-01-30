Регистрацию на маркетплейсах намерены завязать на «Госуслуги»
Правительство России подготовило пакет антимошеннических поправок к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Одно из предложений - обязательная регистрация пользователей маркетплейсов через «Госуслуги». Об этом пишет Forbes.
Если изменения примут, россяние должны будут верифицировать данные через «Госуслуги» не только в интернет-магазинах, но и на досках объявлений, сайтах по поиску работы и предложению услуг.
Кроме того, банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в приложениях и личных кабинетах. Сотрудникам перечисленных организаций запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами.
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