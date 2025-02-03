О причинах увеличения инфляции в Псковской области рассказал Андрей Токарев
В декабре 2024 года инфляция в Псковской области увеличилась и составила 8,5 %, рассказал ПАИ управляющий отделением Банка России по Псковской области Андрей Токарев.
«Увеличение инфляции связано с ростом издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, которые, в свою очередь, переносили затраты в конечные цены на продукт», – сообщил Андрей Токарев.
Цены на непродовольственные товары в это же время росли медленнее, отметил управляющий региональным отделением Банка России. «В частности, стоимость легковых автомобилей в декабре 2024 года росла медленнее, чем в ноябре», – уточнил он. Собеседник ПАИ объяснил, что это связано с расширением импорта автомобилей в Россию и с увеличением производства внутри страны.
Напомним, что 23 января 2025 года Андрей Токарев стал новым управляющим отделением Банка России по Псковской области.
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