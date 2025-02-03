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Какие изменения произошли в инфраструктуре псковских здравниц, рассказал председатель облсовпрофа

Об изменениях в инфраструктуре туристической базы «Алоль», а также санаториев «Хилово» и «Голубые озёра» рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля.

Игорь Иванов. Фото: ПАИ

«На реализацию проекта «Алоль» мы получили порядка 15 миллионов рублей из федерального бюджета, а вложили в него более 20 миллионов рублей», – сообщил гость студии. На территории турбазы возвели десять двухэтажных модульных современных домов площадью около 70 квадратных метров, а также десять домов на 20 номеров. Помимо этого, на базе установили меблированные зоны отдыха. «Самое главное, это место – у нас база с выходом к озеру. А освещение такое, что его, наверное, из космоса видно», – поделился результатами Игорь Иванов.

Также серьёзные изменения произошли в санатории «Голубые озёра». На его территории оборудовали новую пляжную зону, для которой закупили катамараны, лодки и сапборды. «То же самое мы сделали по благоустройству пляжа на турбазе «Алоль», – добавил спикер.

«В санатории «Хилово» мы улучшаем свою лечебную базу», – заявил Игорь Иванов. Он рассказал, что на VII Международной выставке медицинских и оздоровительных услуг в Москве, прошедшей в декабре 2024 года, псковские профсоюзы за шесть миллионов рублей приобрели аппарат для глубокой электромагнитной стимуляции ткани. «Таких установок всего четыре в России, а на Северо-Западе, кроме нас, их вообще нигде нет», – заключил председатель облсовпрофа.

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