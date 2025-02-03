Сто человек нашли работу благодаря кадровым центрам «Работа России» Псковской области с начала года

19:19, 03 февраля 2025, ПАИ

Сир человек с помощью кадровых центров «Работа России» нашли работу в Псковской области с начала года, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

67 % трудоустроенных – женщины. Особое внимание уделяется гражданам в возрасте 35–55 лет: трудоустроено 56 человек из этой категории.

Ранее сообщалось, что в Печорах открылся модернизированный кадровый центр.