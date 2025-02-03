О санаторном отдыхе в Псковской области: председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

20:31, 03 февраля 2025, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля.

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