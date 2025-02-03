О санаторном отдыхе в Псковской области: председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля.
Главное:
- практически 80 % мест в санаториях Псковской области забронировали на летний сезон 2025 года;
- профсоюзы Псковской области приобрели лечебный аппарат за шесть миллионов рублей – в России таких только четыре экземпляра;
- цены на путёвки в санатории Псковской области ежегодно увеличиваются на 10 %;
- профсоюзы псковской здравницы предоставляют служебное жильё своим медикам, а подъёмные пособия для специалистов увеличили до двух миллионов рублей;
- местная здравница ждёт на работу специалистов-медиков из разных городов. Так, в санатории «Хилово» уже трудятся врачи из Подмосковья и Смоленска;
- в 2024 году санаторий «Хилово» получил статус курорта федерального значения;
- цены на социальные путёвки практически убыточные. Если их не изменить, коммерческие здравницы уйдут с рынка;
- в санатории «Хилово» напрашивается ещё один полноценный шестиэтажный корпус для размещения, считает Игорь Иванов;
- наличие особых минеральных ресурсов в санатории «Хилово», а именно лечебной грязи и минеральной воды, которая получила золотую премию в Италии, делают оздоровительный отдых в Псковской области конкурентоспособным на федеральном уровне;
- для пляжной зоны санатория «Голубые озёра» и туристической базы «Алоль» приобрели катамараны, лодки и сапборды;
- возрастная категория здравниц меняется – теперь за поддержанием здоровья приезжают не только пенсионеры, но и семьи с детьми, а также девушки, для которых на территории санатория «Хилово» есть косметологический салон.
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