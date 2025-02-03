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Общество

Главную городскую ёлку разобрали в Пскове

В Пскове разобрали главную городскую ёлку и убрали её части на хранение. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

  • Главную городскую ёлку разобрали в Пскове и отправили на хранение
    Фото: скриншоты из выпуска телеканала
  • Главную городскую ёлку разобрали в Пскове и отправили на хранение
    Фото: скриншоты из выпуска телеканала
  • Главную городскую ёлку разобрали в Пскове и отправили на хранение
    Фото: скриншоты из выпуска телеканала
  • Главную городскую ёлку разобрали в Пскове и отправили на хранение
    Фото: скриншоты из выпуска телеканала
  • Главную городскую ёлку разобрали в Пскове и отправили на хранение
    Фото: скриншоты из выпуска телеканала
  • Главную городскую ёлку разобрали в Пскове и отправили на хранение
    Фото: скриншоты из выпуска телеканала
  • Главную городскую ёлку разобрали в Пскове и отправили на хранение
    Фото: скриншоты из выпуска телеканала

Демонтаж проводили в два этапа две бригадЫ. На первом этапе рабочие сняли иллюминацию, украшения и гирлянду.

Денис Васильев. Скриншот выпуска телеканала

На втором этапе происходил демонтаж самой конструкции, снятие веток, тросов, утяжелителей, рассказал директор МКУ «Служба благоустройства города» Денис Васильев.

После всю конструкцию увезли на базу на хранения до следующего Нового года. Для этого там были созданы специальные условия: конструкция хранится в специальном боксе с отапливаемыми стендами. Именно там ветви ели разложили, просушили и очистили. После этого специалисты отсортировали материалы.

Испорченные части откладывают для того, чтобы затем закупить новые. При этом чаще всего приходится заменять и ремонтировать иллюминацию и перегоревшие гирлянды. Целые части новогодней конструкции складывают в коробки и убирают на стенды до следующего года.

Напомним, что главную ель начали устанавливать в Пскове 7 декабря. Тогда же стало известно, что её украшает 2,5 километра гирлянды.

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