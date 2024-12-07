Новогоднюю ёлку в центре Пскова украсят около 2,5 километра гирлянд

20:33, 07 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю ёлку в центре Пскова украсят около 2,5 километра гирлянд. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Установка главной городской ёлки на Октябрьской площади уже близится к завершению. В течение нескольких дней символ новогодних праздников украсят около 2,5 километра гирлянд и множество украшений. По традиции зажжём ёлку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. И тогда сезон волшебства можно будет считать открытым!» – отметил Борис Елкин.

Напомним, что новогодние ёлки также установили в Печорах и Локне.

Ранее сообщалось, что в Псковской области начали появляться новогодние украшения. Помимо этого, жителей Пскова приглашали поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление окон и витрин.

Кроме того, дизайнер из Пскова рассказала о главных тенденциях в оформлении дома на Новый год.