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Общество

Ледовое покрытие катка обновляют в Финском парке Пскова

Ледовое покрытие катка обновляют в Финском парке Пскова сегодня, 4 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Каток располагается на площадке у Советского моста. В 2023 году этот каток стал одним из лучших проектов страны по укреплению общественного здоровья.

Отметим, что завтра, 5 февраля в Пскове в течение дня ожидается температура воздуха от -4 до -8 градусов. Подробнее о том, какая погода будет на территории Псковской области в феврале, читайте по ссылке.

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