В России намерены обязать работодателей оборудовать помещение для кормления ребёнка
В России намерены обязать работодателей оборудовать помещение для кормления ребёнка до полутора лет, пишет ТАСС.
Сейчас законопроект, вносящий изменения в ТК РФ, находится на доработке. Он разработан для совершенствования законодательства в части особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
По действующему законодательству, женщины с детьми до полутора лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Принятие разрабатываемого законопроекта предоставит матерям возможность воспользоваться для этих целей специально оборудованным помещением.
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