В России намерены обязать работодателей оборудовать помещение для кормления ребёнка

09:53, 05 февраля 2025, ПАИ

В России намерены обязать работодателей оборудовать помещение для кормления ребёнка до полутора лет, пишет ТАСС.

Сейчас законопроект, вносящий изменения в ТК РФ, находится на доработке. Он разработан для совершенствования законодательства в части особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.

По действующему законодательству, женщины с детьми до полутора лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Принятие разрабатываемого законопроекта предоставит матерям возможность воспользоваться для этих целей специально оборудованным помещением.