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Общество

Стало известно, сколько жителей Псковской области за три года сменили профессию

За последние три года 40 % работников в Псковской области сменили профессию. Регион занял 20-е место по желающим сменить профессию, сообщили ПАИ специалисты hh.ru.

Среди регионов СЗФО наиболее активно решили изменить жизнь и сменили профессию за последние три года жители Мурманской области и Ненецкого автономного округа (по 41 %), а наименее всего – Коми (38 %) и Санкт-Петербурга (36 %).

В целом по России наиболее активно новые профессии осваивают жители Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Якутии (по 42 %) и Камчатского края (41 %), а наименее всего – Кабардино-Балкарии (35 %), Дагестана, Москвы и Чукотского автономного округа (по 36 %).

Чаще всего профессию меняли автомойщики, курьеры, швеи, режиссёры, технические директора, сервисные инженеры, инженеры ПТО. Реже всего с последнего места работы уходили врачи, геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты.

Ранее сообщалось, что 76 % опрошенных псковичей считают себя трудоголиками. А о том, какие зарплаты предлагают в Псковской области в начале 2025 года, читайте здесь.

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