В гдовском центре помощи аистам уже сейчас готовят гнёзда для птиц

15:53, 05 февраля 2025, ПАИ

В центре помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе начали подготовку к возвращению аистов. Об этом сообщается в группе центра.

«Гнёзда для аистов готовим зимой. Сегодня получили первую партию - четыре гнезда. Именно в таких свежих гнёздах растут аистята-сироты, попадающие летом в аистиный центр. И каждая сформированная пара хочет иметь своё гнездо, ведь гнездо - это их дом. Благодарим всех, кто помогает. Благодаря вашей поддержке мы можем продолжать работать», - отметила руководитель центра орнитолог Марина Сиденко.

Сейчас на попечении специалиста несколько десятков аистов, которые по разным причинами пока не могут или никогда не смогут жить в дикой природе. Недавно Псковское агентство информации рассказывало об истории аиста Жени, который во время перелёта на зимовку заблудился и из Германии прилетел на север России - в Ненецкий автономный округ. Сейчас Женя тоже живёт в приюте в Гдовском районе.

Как помочь астиному центру, можно узнать в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте». Как самостоятельно сделать гнездо для аиста, можно прочитать здесь.