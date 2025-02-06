Руководители муниципалитетов Псковской области участвуют во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России» в Красноярске

10:14, 06 февраля 2025, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров, глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в составе региональной делегации участвуют во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России» в Красноярске. На мероприятии обсуждают вопросы транспортной и дорожной отрасли.

«Красноярский край, будучи обширным по территории, имеет развитую сеть автодорог – есть чему поучиться. Во время дискуссий и круглых столов рассматриваем лучшие практики работы в муниципалитетах и повышения качества жизни граждан», – поделился Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Форум «Малая родина – сила России» организует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России.

Напомним, что ранее глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин участвовал в форуме в Казани. Глава Псковского района Наталья Фёдорова также стала участницей форума и поделилась своими впечатлениями от поездки.