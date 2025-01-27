Хлебные конфеты, суп и репка: владелец хлебопекарни стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января.
Главное из эфира:
- в Пскове изготавливают уникальный хлеб с репкой. «Люди как будто бегут за модой: французский хлеб, датский. А ведь раньше главным блюдом у русских людей была именно репка», – отметил гость студии. По его словам, такой хлеб обладает отличными вкусовыми качествами и может долго храниться;
- чёрствый хлеб можно разрезать на кусочки и положить в морозилку, там он наберётся влаги. После этого его нужно вытащить и дать растаять – так он снова станет съедобным, объяснил хлебопёк;
- хлебные конфеты, хлебный суп и даже хлебное мороженое могут появиться в Пскове;
- такие конфеты производятся из ягод и чёрного хлеба, а всё вместе заливается шоколадом;
- опасны ли дрожжи для здоровья? «Если организм отталкивает или ты не хочешь, то действительно не нужно это есть. Но нельзя сказать, что дрожжи – это плохо», – отметил гость студии;
- по словам Язепса Юстса, блюдо теряет полезные свойства, когда в нём идёт целое сочетание таких продуктов, как дрожжи, разрыхлители и усилители вкуса, а самый лучший рецепт хлеба – это советский «кирпичик»;
- «В России очень комфортные условия для ведения бизнеса и низкие налоги. И город очень многое делает для поддержания таких мер, как, например, открытие ремесленных домиков в центре Пскова. Это красота, когда люди что-то делают своими руками», – подчеркнул гость студии.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 января 2025
Хлебные конфеты, суп и репка: владелец хлебопекарни стал гостем «Серебряного дождя». Главное
27 января 2025
Озвучены предложения о внесении изменений в закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан»
27 января 2025
В Острове прошли памятные мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января 2025
80-летие Победы, «Наше море», «Лешуга» и другие мероприятия: опубликован событийный календарь Псковской области на 2025 год