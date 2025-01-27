Хлебные конфеты, суп и репка: владелец хлебопекарни стал гостем «Серебряного дождя». Главное

20:34, 27 января 2025, ПАИ

Владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января.

Главное из эфира: