Более пяти тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта в Пскове в январе

09:56, 07 февраля 2025, ПАИ

5 420 пассажиров воспользовались услугами аэропорта в Пскове в январе 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

В частности, в направлении Псков – Москва перевезли 3 623 пассажира, Псков – Калининград – 777 пассажиров, Псков – Минеральные Воды – 740 пассажиров и Псков – Сочи – 280 пассажиров.

Напомним, что псковские специалисты в области туризма настоятельно рекомендуют отказаться от отдыха на Черноморском побережье и в качестве альтернативы предлагают отпуск в Дагестане, на Каспийском море, а также на курортах Кавказских Минеральных Вод.